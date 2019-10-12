Встречи с пистолетом и жучки в автомобиле: экс-главу СГ "Компаньон" в Самаре обвиняют в организации нападений на людей

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-12T12:01:14+03:00

Заявления об этом попросили приобщить к уголовному делу адвокаты, они утверждают, что все пострадавшие имеют отношение к "Проектному офису", через который по версии обвинения выводили деньги бенефициары страховой компании

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Александра Зобнина, экс-гендиректора ООО "Страховая группа "Компаньон" обвиняют в организации серии нападений на людей, сообщает интернет-портал "Территория. Самара". Такое заявление попросил приобщить к уголовному делу о хищении денег и имущества ООО "Проектный офис" (сам Зобнин по нему проходит потерпевшим) адвокат Денис Анисимов. Напомним, Зобнин обвиняет своего бывшего партнера Бориса Семина в незаконном отчуждении своей доли в ООО "Проектный офис". Речь идет об ущербе в более чем 300 млн рублей.

Сейчас же адвокаты утверждают: одному из подсудимых по этому делу угрожали еще до первых допросов, требуя признать вину. А не нескольких лиц, имеющих отношение к компании, были совершены нападения. И все жертвы связывают их с именем Зобнина.

Последний случай произошел совсем недавно: 1 октября четверо неизвестных с ножом и пистолетом напали на учредителя ООО "Концепт" Дмитрия Смородинова. Это компания-кредитор "Проектного офиса". Мужчину попытались посадить в машину, но бизнесмен сумел отбиться. До этого предыдущему собственнику "Концепта" также не повезло: он стал жертвой неизвестных, его жене проломили череп, а в автомобиле предпринимателя пытались установить жучок.

Как отметили адвокаты в своем заявлении, все нападавшие ссылались на Зобнина и передавали от него "привет".

Также по данным "Территория.Самара", за защитой обращалась и жена обвиняемого в хищении активов "Проектного офиса" Бориса Семина. Женщина сообщила, что кто-то угрожает ей и ее ребенку и требуют от 300 до 600 млн рублей.

А вот от корпоративного юриста, работавшего на Зобнина и Семина, Евгения Величковского требовали признательных показаний. Согласие выбивали из мужчины в лесу.

Напомним, что сейчас спорное дело между Зобниным и Семиным, которого обвиняют в похищении крупной суммы денег, рассматривают в Красноглинском суде. Адвокаты обвинемых считают, что это - попытка рейдерского захвата Зобниным активов, некогда выведенных им же из СК Компаньон.

ИСТОЧНИК KP.RU