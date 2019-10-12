В Самаре мужчина разбил турникет, чтобы не платить за проезд, а теперь заплатит 10 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-12T13:27:51+03:00

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В Самаре в суде рассмотрели дело в отношении 38-летнего мужчины, который знатно похулиганил на станции Смышляевка. ЧП случилось 25 июня 2019 года. Мужчина без билета попытался прорваться к электричке, но его не пускали контролеры и турникет. Он оттолкнул людей, выломал створки турникета, толкнув их ногой и прорвался на платформу. После этого он доехал до остановки "Стахановская", и в метро Победа его задержали сотрудники охраны.

Как говорится в сообщений Приволжской транспортной прокуратуры, своими хулиганскими действиями мужчина причинил ущерб РЖД на сумму более 9 тыс рублей.

Судья учел, что 38-летний мужчина раскаялся в своей вине, полностью возместил материальный ущерб, ранее не был судим, и выписал судебный штраф в 10 тыс. рублей. Подсудимый же в ходе рассмотрения уголовного дела ходатайствовал о прекращении преследования и связи с наложением этого штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU