Майор из Сызрани или капитан из Приволжского? В Самаре выбирают "Народного участкового", который сможет стать лучшим в стране
В Самарской области выбирают лучшего участкового. Сейчас в финал голосования прошли три специалиста: два майора из Сызрани и Самары и капитан полиции из Приволжского района. Отдать голос за участника, который представит область на федеральном уровне можно на сайте ГУ МВД РФ по Самарской области.
Каждый из участковых немного рассказал о себе и своих задачах. Например, сызранец Александр Ведерников считает своим главным достижением доверие населения. А капитан полиции Игорь Кузнецов уверен, что население должно уважать и любить участкового и это помогает в работе. Сергей Вершинин также работает очень успешно и за свою работу задержал двух человек. За последний год на его территории раскрыто 6 преступлений из совершенных 11.
Второй этап конкурса продлится с 7 по 16 октября. С 1 по 10 ноября пройдет федеральный этап конкурса. Проголосовать за главного народного участкового региона можно будет на портале информационного партнера конкурса – издательского дома "Комсомольская правда" и на официальном сайте МВД России.
ИСТОЧНИК KP.RU