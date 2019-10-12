2019-10-12T14:59:34+03:00
Общество

Майор из Сызрани или капитан из Приволжского? В Самаре выбирают "Народного участкового", который сможет стать лучшим в стране

Сейчас в финале голосования остались три участника, один из которых сможет представить регион на федеральном уровне
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Участники конкурсаУчастники конкурса
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В Самарской области выбирают лучшего участкового. Сейчас в финал голосования прошли три специалиста: два майора из Сызрани и Самары и капитан полиции из Приволжского района. Отдать голос за участника, который представит область на федеральном уровне можно на сайте ГУ МВД РФ по Самарской области.

Каждый из участковых немного рассказал о себе и своих задачах. Например, сызранец Александр Ведерников считает своим главным достижением доверие населения. А капитан полиции Игорь Кузнецов уверен, что население должно уважать и любить участкового и это помогает в работе. Сергей Вершинин также работает очень успешно и за свою работу задержал двух человек. За последний год на его территории раскрыто 6 преступлений из совершенных 11.

Второй этап конкурса продлится с 7 по 16 октября. С 1 по 10 ноября пройдет федеральный этап конкурса. Проголосовать за главного народного участкового региона можно будет на портале информационного партнера конкурса – издательского дома "Комсомольская правда" и на официальном сайте МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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