Под Сызранью у дальнобойщика загорелось колесо фуры
Но водитель сам смог потушить огонь еще до прибытия пожарных на место
Колесо вспыхнуло огнем
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Под Сызранью на трассе случилось ЧП. Дальнобойщик ехал в районе села Ивашевка на автомобиле Volvo и в какой-то момент у него загорелось колесо. На помощь мужчина позвал пожарных Сызранского района.
- Но тушить ничего не пришлось, мужчина справился с ситуацией самостоятельно, - сообщают журналисты КТВ-Луч со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу.
Автомобиль от огня практически не пострадал. Дальнобойщик сам смог продолжить движение.
ИСТОЧНИК KP.RU