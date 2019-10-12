2019-10-12T19:30:42+03:00
Общество

Под Сызранью у дальнобойщика загорелось колесо фуры

Но водитель сам смог потушить огонь еще до прибытия пожарных на место
Анастасия МЫШКИНА
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Колесо вспыхнуло огнемКолесо вспыхнуло огнем
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Под Сызранью на трассе случилось ЧП. Дальнобойщик ехал в районе села Ивашевка на автомобиле Volvo и в какой-то момент у него загорелось колесо. На помощь мужчина позвал пожарных Сызранского района.

- Но тушить ничего не пришлось, мужчина справился с ситуацией самостоятельно, - сообщают журналисты КТВ-Луч со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу.

Автомобиль от огня практически не пострадал. Дальнобойщик сам смог продолжить движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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