2019-10-13T09:57:24+03:00
Происшествия

"Выбивали окна, настолько сильным был огонь": в Тольятти на балконе и в квартире произошел серьезный пожар

Виновником происшествия может стать куривший человек
Михаил ГОРЮНОВ
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Возгорание причинило серьезные проблемы местным жильцам ФОТО: Происшествия ТольяттиВозгорание причинило серьезные проблемы местным жильцам ФОТО: Происшествия ТольяттиФото: соцсети
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Накануне ночью, 12 октября, в Тольятти произошел серьезный пожар. На бульваре Луначарского в доме № 3 загорелась квартира.

- Возгорание началось на 11 этаже многоэтажки. По словам очевидцев, пожарные выбивали окна, настолько сильным был огонь, - делятся очевидцы в социальных сетях.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что информация о возгорании поступила к ним в 2-22. Горел балкон и комната в трехкомнатной квартире на площади 20 кв.м. В 2-41 пламя ликвидировали. Всего на месте работали 23 человека, эвакуация не проводилась.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас эксперты устанавливают причину появления огня и оценивают ущерб, который он причинил. Не исключено, что ЧП случилось после курения на балконе. Виновнику может грозить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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