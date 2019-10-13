"Сызрань-2003" на последних минутах вырвала победу у самарских "Крыльев Советов"

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-13T11:38:25+03:00

Решающий гол был забит на 89-й минуте

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12 октября в 28-м туре футбольного первенства МФС "Приволжье" юные спортсмены из "Сызрань-2003-СШОР-2" принимали на своем поле на стадионе "Кристалл" самарские "Крылья Советов - ЦПФ". Игра получилась весьма напряженной.

Хозяева открыли счет на 47-минуте матча - отличился Данила Кураев. Спустя 5 минут гости сравняли счет. Потом "Крылья" не реализовали пенальти, отлично себя проявил голкипер Максим Туманов.

Когда до финального свистка оставалось совсем немного - результативным ударом отметился Денис Амплеев. На 89-й минуте он забил победный для "Сызрани-2003" гол.

ИСТОЧНИК KP.RU