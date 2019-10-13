Держался за пах и головой разбил окно: в Самаре лысеющий мужчина разгромил аптеку

СЕГОДНЯ 12:12 2019-10-13T12:12:52+03:00

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В областной столице в ночь с 12 на 13 октября было неспокойно. В частности, это коснулось улицы Дыбенко. Там неадекватный лысеющий мужчина устроил забег по дорогам, а затем решил посетить аптеку.

- Он бегал по проезжей части и махал каким-то предметом. Другой рукой он держался за пах. Потом он головой разбил окно аптеки и все там разбомбил, все полки, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" очевидцы происшествия.

На место происшествия вызвали полицейских. Как говорят местные жители, чтобы утихомирить дебошира силовики связали его скотчем. Сейчас владельцы аптеки устанавливают причиненный им ущерб. Видео происшествия попало в социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU