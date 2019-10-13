В Тольятти "Тойота" влетела под поезд, очевидцы сделали фото

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-13T12:53:36+03:00

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Накануне ночью, 13 октября, в Тольятти произошло серьезное ДТП. Там на железнодорожном переезде на Коммунистической "Тойота" влетела под подвижной состав тепловоза.

- Произошло все примерно в 00-50. Водитель иномарке допустил наезда на подвижной состав тепловоза, который стоял на переезде, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате случившегося помощь медиков понадобилась 60-летнему водителю иномарки и его пассажиру. Сейчас правоохранители выясняют причины аварии. Известно, что машинист вел поезд между станциями Жигулевск и Самара. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU