В Тольятти "Тойота" влетела под поезд, очевидцы сделали фото
Накануне ночью, 13 октября, в Тольятти произошло серьезное ДТП. Там на железнодорожном переезде на Коммунистической "Тойота" влетела под подвижной состав тепловоза.
- Произошло все примерно в 00-50. Водитель иномарке допустил наезда на подвижной состав тепловоза, который стоял на переезде, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
В результате случившегося помощь медиков понадобилась 60-летнему водителю иномарки и его пассажиру. Сейчас правоохранители выясняют причины аварии. Известно, что машинист вел поезд между станциями Жигулевск и Самара. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU