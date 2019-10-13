От чего они сбежали? В Самаре бесследно исчезли женщина и двухлетний ребенок

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-13T13:24:00+03:00

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Волонтеры "Лизы Алерт" объявили о розыске в Самаре 29-летней Алены Куклис и ее двухлетнего сына Мирослава. Они бесследно исчезли почти неделю назад - 7 октября. Сейчас связь женщины и ребенка с близкими оборвана.

В социальных сетях пользователи предполагают, что Алена могла бежать от своего мужа и скрывается намеренно. Впрочем, другие считают, что какие бы не были отношения в семьи, поступать вот так нельзя.

Приметы Мирослава: рост 110 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые. Приметы девушки: рост 170 см, плотного телосложения, волосы чёрные до плеч, глаза карие. Мальчик был одет в голубую куртку с капюшоном и спортивные синие брюки. Его мама в темную куртку с капюшоном и темные брюки. Всех, кто что-либо знает, просят связаться с инфоргом поиска Еленой по телефону 89270125870.

ИСТОЧНИК KP.RU