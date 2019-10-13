Под Самарой КамАЗ врезался в "Газель" и иномарку, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 14:59 2019-10-13T14:59:39+03:00

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Накануне вечером, в субботу 12 октября, серьезное ДТП произошло в Самарской области. В аварии оказались замешаны КамАЗ, грузовая "Газель" и "Киа Церато".

- КамАЗ опрокинулся, вылетел на встречку, столкнулся с "Газелью" и иномаркой. Водитель и пассажир "Газели" в тяжелом состоянии госпитализированы, - сообщают в группе "ДТП 163 Самара" очевидцы случившегося.

Авария была зафиксирована в районе 25 километра трассы "Обводная г. Самары" недалеко от Алексеевки. В результате дорожного инцидента образовалась большая пробка. Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU