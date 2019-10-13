В Самарской области задержали убийцу мужчины, обглоданный труп которого нашли на саратовской трассе

СЕГОДНЯ 15:53 2019-10-13T15:53:31+03:00

Изменить размер текста: A A

12 июля в лесополосе у трассы Сызрань-Саратов был обнаружен труп неизвестного мужчины, обглоданный животными. На днях силовики установили, что им оказался 54-летний житель Тольятти Андрей Индеев. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, а подозреваемого нашли совсем недавно.

- Злоумышленника задержали в Самарской области - это ранее неоднократно судимый 50-летний уроженец Дагестана, в последнее время проживавший в Жигулевске, - сообщает "Вольск.ру".

Злоумышленника доставили в СИЗО Вольска. Отметим, что тело погибшего нашел проезжавший по трассе автомобилист. Убитый был одет в футболку, шорты и туфли. Долгое время его личность установить не удавалось. Кроме укусов животных на теле эксперты зафиксировали множественные ножевые ранения. Причина конфликта устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU