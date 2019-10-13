2019-10-13T16:11:42+03:00
Общество

В Бельгии обнаружена могила самарского героя Великой Отечественной войны

Иван Кульков погиб при налете на немецкий штаб
Михаил ГОРЮНОВ
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Александр Хинштейн посетил могилу герояАлександр Хинштейн посетил могилу герояФото: соцсети
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Депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн разыскал в Бельгии могилу самарца Ивана Кулькова. Мужчина героически погиб во времена Великой Отечественной войны в бельгийском сопротивлении в 1943 году. Случилось это при налете на немецкий штаб.

- О его судьбе впервые узнал месяц назад в его родном с. Дубовый Умёт. Официально числится пропавшим без вести. Будем добиваться посмертного награждения героя, - сообщил Хинштейн у себя в твиттере.

Александр отмечает, что после гибели Кулькова партизаны спрятали его тело и торжественно захоронили уже после освобождения Бельгии. Все это время местные жители ухаживали за могилой. Как оказалось, в Бельгии в годы войны существовала русская партизанская бригада "За Родину!", созданная бежавшими советскими военнопленными. К концу 1944 года в ней насчитывалось 435 человек.

- Хотя Бельгия - центр НАТО и Евросоюза, здесь множество памятников и мемориалов советским партизанам. Обидно, что на Родине об их подвигах почти неизвестно, а награды - получили единицы. Постараемся исправить эту несправедливость, - заключил Александр Хинштейн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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