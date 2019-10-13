В Сызрани женщина обошла своего мужа в рыболовном баттле

СЕГОДНЯ 17:06 2019-10-13T17:07:51+03:00

В этот раз Юлия поймала больше, чем муж ФОТО: КТВ-Луч

Улов Юлии оказался крупнее, чем у ее супруга

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Для некоторых рыбалка - это семейное развлечение. К таким, например, относятся житель Сызрани Сергей и его жена Юлия. Зачастую пара соревнуется в ловле рыбы на местных водоемах.

- Часто рыбачим вместе и примерно по количеству определяем, кто поймал больше и подводим итог. В шутку называем это баттлами, - передает слова Сергея КТВ-Луч.

Последний баттл состоялся 10 октября на озере Большак и пруду сызранской ГЭС. Там Юлия обогнала своего возлюбленного. К слову, всю рыбу пара, по их собственному признанию, отпускает.

ИСТОЧНИК KP.RU