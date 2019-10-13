В Сызрани любители заниженных авто устроили сходку

СЕГОДНЯ 18:04 2019-10-13T18:04:32+03:00

На мероприятии собралось не меньше 20 участников ФОТО: КТВ-Луч

Целью было узнать, у кого самая низкая машина

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В Сызрани встретились поклонники машин с низкой, зачастую даже чересчур, посадкой. Автолюбители собрались у стадиона "Кристалл" и колонной проехали по городу.

- Целью акции было определить самую низкую машину. Организовали эти событие Руслан Рыженков, Анастасия Сафина, Сергей Сазанов и Вячеслав Голованов, - сообщает сегодня КТВ-Луч.

В сходке приняли участие около двадцати водителей. Преимущественно они прибыли на отечественных автомобилях, но были и те, кто приехал на иномарке. Высоту авто мерили от асфальта до крыши. Для более справедливого результата, участников разделили на классы по моделям их транспортных средств и видам подвесок.

ИСТОЧНИК KP.RU