2019-10-13T18:39:35+03:00
Спорт

Александр Соболев из "Крыльев" попал в заявку на матч сборной России против Кипра

Стали известны составы команд на отборочный матч Евро-2020 Кипр-Россия
Михаил ГОРЮНОВ
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Александр Соболев сегодня может дебютировать за сборную РоссииАлександр Соболев сегодня может дебютировать за сборную РоссииФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Оглашены стартовые составы на отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года Кипр - Россия. Отметим, что в заявку нашей национальной команды впервые попал форвард самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев. Он начнет встречу на скамейке запасных. С первых минут составы будут выглядеть следующим образом:

Состав России: Гильерме — Петров, Семенов, Джикия, КудряшовГоловин, Ахметов, Оздоев — Ионов, Дзюба, Черышев.

Запасные: Лунев, Джанаев, Бакаев, Игнатьев, Беляев, Кузяев, Соболев, Могилевец, Караваев, Жирков, Комличенко, Чистяков.

Состав Кипра: Панаи — Н. Иоанну, Лаифис, Меркис, Кириаку, Кусулос — Шполярич, Артиматас, М. Иоанну — Кости, Захариу.

Отметим, что в случае победы и даже ничейного результата россияне могут досрочно обеспечить свой выход на Евро-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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