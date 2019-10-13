Александр Соболев из "Крыльев" попал в заявку на матч сборной России против Кипра
Оглашены стартовые составы на отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года Кипр - Россия. Отметим, что в заявку нашей национальной команды впервые попал форвард самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев. Он начнет встречу на скамейке запасных. С первых минут составы будут выглядеть следующим образом:
Состав России: Гильерме — Петров, Семенов, Джикия, Кудряшов — Головин, Ахметов, Оздоев — Ионов, Дзюба, Черышев.
Запасные: Лунев, Джанаев, Бакаев, Игнатьев, Беляев, Кузяев, Соболев, Могилевец, Караваев, Жирков, Комличенко, Чистяков.
Состав Кипра: Панаи — Н. Иоанну, Лаифис, Меркис, Кириаку, Кусулос — Шполярич, Артиматас, М. Иоанну — Кости, Захариу.
Отметим, что в случае победы и даже ничейного результата россияне могут досрочно обеспечить свой выход на Евро-2020.
ИСТОЧНИК KP.RU