Замуж с закрытым ртом! В Сызрани жених выбил невесте зуб накануне свадьбы

СЕГОДНЯ 19:50 2019-10-13T19:50:04+03:00

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Курьезный случай произошел накануне свадьбы в Сызрани. Как рассказал КТВ-Луч организатор подобных мероприятий, за день до бракосочетания жених выбил своей невесте зуб. Весь праздник она провела с закрытым ртом.

- Вечером накануне свадьбы невеста с женихом стояли на балконе. Девушка любовалась видом на улицу и, когда ее голова оказалась прямо над рамой остекления, жених неудачно толкнул ее в затылок, - передает издание.

Девушка ударилась о раму челюстью и сломала себе зуб. Пара срочно позвонила родителям, но и те не смогли чем-то помочь, исправить внешний вид невесты.

Тем не менее, пострадавшая не стала откладывать торжество, сделала прическу и макияж. Зубом она займется уже в качестве жены. Гости тактично сделали вид, что ничего не замечают. Да и сама героиня старалась лишний раз рот не открывать.

ИСТОЧНИК KP.RU