Замуж с закрытым ртом! В Сызрани жених выбил невесте зуб накануне свадьбы
Курьезный случай произошел накануне свадьбы в Сызрани. Как рассказал КТВ-Луч организатор подобных мероприятий, за день до бракосочетания жених выбил своей невесте зуб. Весь праздник она провела с закрытым ртом.
- Вечером накануне свадьбы невеста с женихом стояли на балконе. Девушка любовалась видом на улицу и, когда ее голова оказалась прямо над рамой остекления, жених неудачно толкнул ее в затылок, - передает издание.
Девушка ударилась о раму челюстью и сломала себе зуб. Пара срочно позвонила родителям, но и те не смогли чем-то помочь, исправить внешний вид невесты.
Тем не менее, пострадавшая не стала откладывать торжество, сделала прическу и макияж. Зубом она займется уже в качестве жены. Гости тактично сделали вид, что ничего не замечают. Да и сама героиня старалась лишний раз рот не открывать.
ИСТОЧНИК KP.RU