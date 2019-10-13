2019-10-13T20:03:01+03:00
Общество

Добро пожаловать на борт! В Самаре возобновили движение трамваев по Ташкентской

Об этом сегодня сообщили в ТТУ города
Михаил ГОРЮНОВ
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Трамваи восстановили движение по улице в 16-00Трамваи восстановили движение по улице в 16-00Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Приятная новость для самарских пассажиров появилась в воскресенье. 13 октября в областной столице возобновили движение трамваев по улице Ташкентской.

- Уважаемые пассажиры! Движение трамваев по улице Ташкентской от Московского шоссе до 15-го мкр с 16:00 13.10.2019 г. возобновлено! Добро пожаловать на борт! - сообщили представители ТТУ Самары сегодня в своем официальном твиттере.

Отметим, что перекрытие было связано с тем, что на стадион "Самара Арена" строили новый трамвайный поворот. С пятницы, 11 октября, маршруты ходивших по этому участку трамваев № 22, № 24 и № 25 были скорректированы. Ограничения планировали снять в понедельник, но получилось сделать это раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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