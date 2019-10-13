На стройке все хорошо: Дмитрий Азаров на своем автомобиле проинспектировал Фрунзенский мост

СЕГОДНЯ 21:09 2019-10-13T21:10:41+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров снова порадовал подписчиков своего Instagram-аккаунта. Он опубликовал видео со своей поездки по строящемуся Фрунзенскому мосту и сообщил, что вскоре тот введут в эксплуатацию.

- Отчеты отчетами, но лучший способ узнать о состоянии дел на стройке - проконтролировать лично. Проехал по Фрунзенскому мосту, проверил его состояние и ход строительства этого долгожданного для всей губернии объекта, - написал глава региона.

Азаров отметил, что работы идут по графику и почти круглосуточно. Не влияют на них ни выходные, ни праздники. На сегодня уже завершена укладка асфальта, устанавливаются барьерные ограждения, возводят дорожные развязки и благоустраивают территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU