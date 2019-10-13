Самарские "Крылья Советов" поборются за Кубок мировых чемпионов
Бронзовые призеры чемпионата России по пляжному футболу получили приглашение на турнир в Турцию
Пляжные "Крылья" показывают хороший результатФото: соцсети
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Футбольный клуб "Крылья Советов", представляющий Самару в пляжном футболе и являющийся бронзовым призером чемпионата России-2019, получил интересное приглашение. Команду зовут выступить в Кубке мировых чемпионов World Winners Cup.
- Предложение сделано самарскому клубу всемирной организацией пляжного футбола, - сообщили сегодня в Министерстве спорта Самарской области.
Отметим, что турнир пройдет в турецкой Алании уже совсем скоро. Соревнования стартуют 21 октября. Финальный матч состоится 27 числа - спустя шесть дней после начала Кубка Мира.
ИСТОЧНИК KP.RU