2019-10-13T21:32:50+03:00
Общество

Ты не верь слезам! В Сызрани Шура неожиданно появился на концерте "Руки Вверх!"

Сергей Жуков сделал приятный сюрприз для своих поклонников
Михаил ГОРЮНОВ
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Фото: КТВ-ЛучФото: КТВ-Луч
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Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков преподнес большой и неожиданный сюрприз своим поклонникам из Сызрани. Во время его концерта в городе на сцене появился Шура. Выход этого эпатажного артиста всех немало удивил, сообщает КТВ-Луч.

Зрители встретили гостя аплодисментами. Его песням подпевали почти так же, как и Жукову.

Как отмечают местные СМИ, выступление проходило на "Роснефть Арене". Сотни людей опоздали на "Руки Вверх!" из-за огромных очередей. Билеты на Сергея Жукова и компанию купили несколько тысяч горожан. Некоторые, правда, не нашли времени прийти на шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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