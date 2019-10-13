Ты не верь слезам! В Сызрани Шура неожиданно появился на концерте "Руки Вверх!"
Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков преподнес большой и неожиданный сюрприз своим поклонникам из Сызрани. Во время его концерта в городе на сцене появился Шура. Выход этого эпатажного артиста всех немало удивил, сообщает КТВ-Луч.
Зрители встретили гостя аплодисментами. Его песням подпевали почти так же, как и Жукову.
Как отмечают местные СМИ, выступление проходило на "Роснефть Арене". Сотни людей опоздали на "Руки Вверх!" из-за огромных очередей. Билеты на Сергея Жукова и компанию купили несколько тысяч горожан. Некоторые, правда, не нашли времени прийти на шоу.
ИСТОЧНИК KP.RU