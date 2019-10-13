Не забудьте зонты и одевайтесь теплее! В Самаре на следующей неделе ожидаются дожди и холод

СЕГОДНЯ 21:42 2019-10-13T21:43:19+03:00

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Новая рабочая неделя в Самаре начнется пасмурно. В в ночь на понедельник, 14 октября, местами будет идти небольшой дождик, поэтому возьмите на работу зонты. На всякий случай.

- Днем в Самаре существенных осадков не ожидается. Облачно с прояснениями. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха 12...14 °C, - отмечают в Приволжском УГМС.

В ночь на 15 октября синоптики не исключают небольшого и умеренного дождя. Они же вполне возможны и днем во вторник. К этому времени ветер будет западный 8-13 м/с. Температура воздуха местами достигнет 16 °C.

К концу недели ожидается похолодание. Местами температура снизится до 4 градусов. Ночью возможны заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU