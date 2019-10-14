Самарский ХК ЦСК ВВС на выезде уступил "Югре" в матче ВХЛ

СЕГОДНЯ 07:49 2019-10-14T07:53:23+03:00

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В воскресенье, 13 октября, в Ханты-Мансийске прошел матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Встречались ХК "Югра" и самарский ХК ЦСК ВВС. К сожалению, "летчикам" не удалось обыграть противника. Они уступили со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт только во втором периоде. Сделали это игроки "Югры". Сравняли счет самарцы только в третьем периоде. Отличился Семенов. Уже через некоторое время "Югра" вновь вырвалась вперед, забив вторую шайбу в ворота "летчиков". В итоге матч завершился победой хозяев.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч команда проведет 16 октября в Ангарске. Там "летчики" встретятся с местным "Ермаком".

ИСТОЧНИК KP.RU