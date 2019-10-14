Встали намертво: кольцо Кирова - Московское из-за аварии сковала затяжная пробка

СЕГОДНЯ 08:12 2019-10-14T08:12:12+03:00

Движение на одной из главных магистралей еще и затрудняет неработающий светофор

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Утро понедельника, 14 октября, жители Самары уже традиционно встретили в пробке, правда, на этот раз она оказалась очень затяжной. Движение встало намертво на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Проезд перекрыли троллейбус и маршрутка, которые не смогли разъехаться на кольце. В итоге дорога от остановки "13 микрорайон" до остановки "Ипподром" по другую сторону развязки растянулась на долгие 40 минут. Некоторые пассажиры автобусов и троллебусов даже не выдерживали, выходили и шли пешком в надежде успеть на работу вовремя.

Также осложнил ситуацию на дорогах светофор на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Он вдруг решил сегодня не работать. Ситуацию пытаются спасти сотрудники ГИБДД, регулируя движение, но проезд все равно затруднен.

Судя по сервису Яндекс.Пробки, заторы на дорогах Самары оцениваются сейчас в 7 баллов. Кирова стоит от Ставропольской до Московского, Стара-Загора от Ташкентской до Кирова, также затруднено движение по Димитрова, Ново-Вокзальной, Советской Армии.

ИСТОЧНИК KP.RU