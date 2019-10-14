На трассе в Самарской области водитель Jaguar сбил насмерть шедшего по дороге пенсионера
Вечером в воскресенье, 13 октября, на 933 км трассы "Урал" - Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск произошло смертельное ДТП. Там примерно в 20:00 66-летний водитель автомобиля Jaguar E-PACE сбил пожилого пешехода.
- Автомобилист двигался по трассе М-5 "Урал" со стороны Москвы в направлении Самары. Он наехал на 79-летнего мужчину, когда тот шел по середине проезжей части во встречном направлении, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.
В результате произошедшего пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU