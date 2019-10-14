В Самаре Kia после столкновения с Mitsubishi влетела в ограждение и опору: пострадали 4 человека

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-14T09:08:53+03:00

В машине находились дети. Они, к счастью, серьезно не пострадали Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вечером в воскресенье, 13 октября, на пересечении улицы Маломосковской и проспекта Масленникова в Самаре произошло серьезное ДТП. Там в 18:30 столкнулись Mitsubishi Pajero и Kia Rio.

- За рулем Mitsubishi находилась 59-летняя женщина. Она, двигаясь по улице Маломосковской, нарушила правило проезда перекрестка неравнозначных дорог и напротив дома № 47 по проспекту Масленникова врезалась в автомобиль Kia под управлением 32-летней женщины, которая ехала по проспекту Масленникова, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

От удара корейский автомобиль влетел в пешеходное ограждение и в световую опору. В результате случившегося пострадали 4 человека: 24-летний пассажир Kia, его госпитализировали; 5-летний пассажир Kia, его после осмотра отпустили домой; 10-летняя пассажирка Kia, ее после осмотра отпустили домой; и водитель Kia, ее также после осмотра отпустили домой. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU