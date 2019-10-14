В Самаре в налоговой изменится график «рабочих суббот»
В Самаре временно изменят график «рабочих суббот» в ИФНС России по Октябрьскому району. Изменения затронут только октябрь. Связано это с проведением технологических работ.
- В связи с проведением технологических работ прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться в 1 и 3-ю субботу месяца, а именно: 5 и 19 октября 2019 года с 10.00 до 15.00, - сообщает ИФНС России по Октябрьскому району.
Для того чтобы спланировать посещение налоговой инспекции и минимизировать временные затраты рекомендуют воспользоваться электронным сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию», который расположен на сайте ФНС России.
ИСТОЧНИК KP.RU