2019-10-14T09:22:11+03:00
Общество

В Самаре в налоговой изменится график «рабочих суббот»

Это связано с проведением технологических работ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться в 1 и 3-ю субботу месяца, а именно 5 и 19 октября 2019 года с 10.00 до 15.00.Прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться в 1 и 3-ю субботу месяца, а именно 5 и 19 октября 2019 года с 10.00 до 15.00.Фото: "КП" Архив
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В Самаре временно изменят график «рабочих суббот» в ИФНС России по Октябрьскому району. Изменения затронут только октябрь. Связано это с проведением технологических работ.

- В связи с проведением технологических работ прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться в 1 и 3-ю субботу месяца, а именно: 5 и 19 октября 2019 года с 10.00 до 15.00, - сообщает ИФНС России по Октябрьскому району.

Для того чтобы спланировать посещение налоговой инспекции и минимизировать временные затраты рекомендуют воспользоваться электронным сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию», который расположен на сайте ФНС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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