Слишком похожи: в Самаре шоколадной фабрике не понравились товары конкурента «Катя Кэт» и «Мистик»

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-14T09:39:05+03:00

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Самарская шоколадная фабрика пожаловалась на своего конкурента — ООО «Лукаморье». Дело в том, что эта компания начала выпускать шоколадки «Катя Кэт» и «Мистик», упаковки которых очень схожи с обертками от шоколадок Kit Kat и Nesquik.

- ООО «Нестле Россия» выпускает свою продукцию с 1998 года и с 2001 года. Также компания занимается продвижением, рекламой и продажей кондитерских изделий. А ООО «Лукаморье» осуществляет свою деятельность только с 2015 года. По мнению компании «Нестле Россия», производство и продажа шоколадок «Катя Кэт» и «Мистик» содержат признаки недобросовестной конкуренции, - сообщили в пресс-службе Самарской УФАС.

Компания «Нестле» уже обращалась к «Лукаморью» с просьбой прекратить выпуск кондитерских изделий «Мистик». Компания заверила, что прекратила распространение этих шоколадок, но потом начала выпуск продукции «Катя Кэт». В итоге сотрудники УФАС возбудили в отношении «Лукаморье» дело по факту нарушения закона о конкуренции.

ИСТОЧНИК KP.RU