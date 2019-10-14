Невозможно выйти из дома: в Самаре во дворе на проспекте Кирова разлилось огромное море

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-14T09:56:30+03:00

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Утром в понедельник, 14 октября, в Кировском районе Самары произошла коммунальная неприятность. Двор перед домом № 24 на проспекте Кирова затопило водой.

- SOS! Вокруг дома на проспекте Кирова образовалось целое море. Из дома выйти невозможно, - пожаловались в твиттере горожане.

По словам местных жителей, под воду ушла не только внутридворовая дорога, но еще и прилегающая к дому территория, газоны и цветы. Как сообщили в Самарских коммунальных сетях, о ЧП они уже знают и скоро отправят бригаду на проверку. Из-за чего именно разлилась вода, пока не известно.

Фото: Зинаида ШиминаФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU