2019-10-14T09:56:30+03:00
Общество

Невозможно выйти из дома: в Самаре во дворе на проспекте Кирова разлилось огромное море

Водой затопило всю придомовую территорию и проезжую часть
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жителям дома на проспекте Кирова остается только вооружиться высокими резиновыми сапогамиЖителям дома на проспекте Кирова остается только вооружиться высокими резиновыми сапогамиФото: Предоставлено "КП"
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Утром в понедельник, 14 октября, в Кировском районе Самары произошла коммунальная неприятность. Двор перед домом № 24 на проспекте Кирова затопило водой.

- SOS! Вокруг дома на проспекте Кирова образовалось целое море. Из дома выйти невозможно, - пожаловались в твиттере горожане.

По словам местных жителей, под воду ушла не только внутридворовая дорога, но еще и прилегающая к дому территория, газоны и цветы. Как сообщили в Самарских коммунальных сетях, о ЧП они уже знают и скоро отправят бригаду на проверку. Из-за чего именно разлилась вода, пока не известно.

Фото: Зинаида Шимина Фото: Twitter.com

Фото: Зинаида ШиминаФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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