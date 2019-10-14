2019-10-14T10:25:28+03:00
Происшествия

Неудачная командировка: в Жигулевске пьяный водитель из Мордовии устроил ДТП и уехал

Скрыться от правосудия мужчине не удалось
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина приехал в Жигулевск в командировку, но попал на уголовное делоМужчина приехал в Жигулевск в командировку, но попал на уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Жигулевске полицейские задержали водителя на автомобиле Opel, который устроил аварию и попытался скрыться. Далеко уехать не дали мужчине сотрудники ДПС.

- Машину нарушителя остановили на улице Шевченко. Во время общения с водителем полицейские заметили, что от него исходит запах алкоголя. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Проверка показала, что в августе 2016 года мужчину — 36-летнего жителя республики Мордовия — осудили за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Ему назначили обязательные работы на 450 часов и лишили водительских прав на 2 года и 11 месяцев. Нарушитель рассказал, что приехал в Жигулевск в командировку. В отношении него возбудили уголовное дело по статье УК РФ 264.1. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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