Неудачная командировка: в Жигулевске пьяный водитель из Мордовии устроил ДТП и уехал
В Жигулевске полицейские задержали водителя на автомобиле Opel, который устроил аварию и попытался скрыться. Далеко уехать не дали мужчине сотрудники ДПС.
- Машину нарушителя остановили на улице Шевченко. Во время общения с водителем полицейские заметили, что от него исходит запах алкоголя. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Проверка показала, что в августе 2016 года мужчину — 36-летнего жителя республики Мордовия — осудили за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Ему назначили обязательные работы на 450 часов и лишили водительских прав на 2 года и 11 месяцев. Нарушитель рассказал, что приехал в Жигулевск в командировку. В отношении него возбудили уголовное дело по статье УК РФ 264.1. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU