В Самаре приставы на три месяца опечатали кафе-гриль

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-14T10:44:02+03:00

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В Самаре временно приостановили работу одного из кафе-гриль. Дело в том, что его владелец нарушил санитарно-эпидемиологические требования — должным образом не оборудовал вентиляцию.

- Кафе располагается на первом этаже многоквартирного дома. Проверка показала, что в помещении нет приточной механической вентиляции, а шахта от вытяжной системы выведена на уровне первого этажа здания, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Суд принял решение приостановить деятельность кафе на 90 суток. Недавно приставы выехали на место и опечатали двери, ведущие в заведение.

ИСТОЧНИК KP.RU