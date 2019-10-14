2019-10-14T10:57:40+03:00
Общество

В Самарской области проведут прямую линию для будущих дольщиков

Жители региона смогут узнать о новом порядке регистрации ДДУ и насколько благонадежен застройщик
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Управление Росреестра по Самарской областиФото: Управление Росреестра по Самарской области
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Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию с жителями региона, которые собираются приобрести «долевку». Специалисты решили дать разъяснения по регистрации договоров участия в долевом строительстве, поскольку законодательство в этой сфере изменилось.

- В ходе прямой линии можно будет узнать о новом порядке регистрации ДДУ, а также получить информацию о том, как проверить, насколько благонадежен застройщик и какие сейчас предусмотрены механизмы защиты средств дольщиков, - сообщает пресс-служба управления Россреестра по Самарской области.

Отвечать на вопросы будущих дольщиков будет начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Сергей Лазарев. Прямая линия пройдет в среду, 16 октября, с 10:30 до 11:30 по телефону: (846) 33-22-555.

ИСТОЧНИК KP.RU

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