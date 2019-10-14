Где ночуют автобусы в Самаре: перевозчик показал «спящие» МАЗы, ЛиАЗы и ПАЗы
Компания «СамараАвтоГаз» решила раскрыть «тайну» и показать, как пережидают ночь автобусы. Перевозчик, который обслуживает более 30 городских маршрутов, выложил в сеть видео, на котором запечатлел стройные ряды «спящих» МАЗов, ЛиАЗов и ПАЗов.
- Вот так ночуют автобусы. Тсс, - прокомментировали ролик представители «СамараАвтоГаза».
На видео видно, что автобусы разместились на огромной территории. Их выстроили рядами и оставили ночевать. Покой их ничто не нарушает. Даже охранник, который пошел было проверить технику с фонарем, решил не беспокоить их сон, и выключил световой луч.
Вот так ночуют автобусы.
ИСТОЧНИК KP.RU