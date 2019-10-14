2019-10-14T11:28:30+03:00
Общество

Где ночуют автобусы в Самаре: перевозчик показал «спящие» МАЗы, ЛиАЗы и ПАЗы

«СамараАвтоГаз» заснял на видео, как автобусы пережидают время до новой смены
Анастасия ФИЛАТОВА
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У автобусов Самары есть большая стоянка для "сна"У автобусов Самары есть большая стоянка для "сна"Фото: скриншот с видео
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Компания «СамараАвтоГаз» решила раскрыть «тайну» и показать, как пережидают ночь автобусы. Перевозчик, который обслуживает более 30 городских маршрутов, выложил в сеть видео, на котором запечатлел стройные ряды «спящих» МАЗов, ЛиАЗов и ПАЗов.

- Вот так ночуют автобусы. Тсс, - прокомментировали ролик представители «СамараАвтоГаза».

На видео видно, что автобусы разместились на огромной территории. Их выстроили рядами и оставили ночевать. Покой их ничто не нарушает. Даже охранник, который пошел было проверить технику с фонарем, решил не беспокоить их сон, и выключил световой луч.

Вот так ночуют автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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