Юные актеры Самарского государственного института культуры покорили ТВ с "Аленьким цветочком"

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-14T11:38:07+03:00

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Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах ПФО. В Самаре видеоверсию продемонстрировал телеканал "Губерния" 12 октября. Показывали спектакль в рамках фестиваля "Театральное Приволжье", который проходит по инициативе полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

- Каждый регион ПФО направил по 2 спектакля для участия в конкурсе. Один из них школьный, второй студенческий. В "школьной" номинации от Самары представлена образцовая эстрадная студия «Дорога добра» детской школы искусств № 6 с музыкальным спектаклем «Тайна серого замка, или Каникулы с привидениями», - рассказали организаторы.

Студенты не случайно выбрали для постановки сказку "Аленький цветочек", которую Сергей Аксаков посвятил внучке самарского губернатора Григория Аксакова Оленьке. Это сказка об истинных чувствах, дружбе, любви и преданности - таких важных чертах характера, без которых сложно прожить в современном мире.

- Мы очень рады, - сказал он, - что появился такой спектакль, который пересказал известную сказку современным языком. Спектакль, в котором есть прекрасные режиссерские ходы и замечательные песни самарского композитора Леонида Вохмянина на стихи Сергей Макарова, тоже нашего земляка. Я знаю, что актеры, готовясь к спектаклю, даже специально обучались вокалу. И результат налицо, - отметил, говоря о спектакле президент Самарского регионального общественного фонда содействия развитию культуры и нравственности «Всенародное достояние» и председатель областного Аксаковского комитета Павел Коровин.

На ТВ демонстрировали все спектакли, ставшие победителями регионального этапа. Теперь зрители могут отдать голос за приглянувшуюся постановку. Голосовать можно только за спектакли из других регионов. А "Тайну серого замка" покажут 26 октября в 9.00 на телеканале Губерния, не пропустите. Посмотреть все записи спектаклей можно на сайте «Театральное Приволжье.рф».

ИСТОЧНИК KP.RU