2019-10-14T11:56:56+03:00
Происшествия

Житель Самары едва не задушил юную сызранку, когда та слушала музыку в наушниках

Мужчине приглянулся телефон девушки, и он решил его отобрать
Анастасия ФИЛАТОВА
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Поймать преступника удалось благодаря свидетелю, который попытался его задержатьПоймать преступника удалось благодаря свидетелю, который попытался его задержатьФото: ГУ МВД России по Самарской области
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На днях в Сызрани на улице Урицкого было совершено ограбление. Неизветный напал на 19-летнюю девушку, едва не задушил ее и отобрал сотовый телефон.

- Потерпевшая рассказала, что гуляла на улице и слушала музыку в наушниках. В это время к ней подошел мужчина и силой отобрал у нее телефон, несколько раз ударив девушку и попытавшись ее задушить, а потом скрылся в неизвестном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Приступив к поискам, полицейские заметили неподалеку от места происшествия потасовку, один из участников которой был похож на разыскиваемого. Увидев стражей порядка, мужчина попытался убежать, но его задержали. Как выяснилось, житель Сызрани стал свидетелем ограбления и решил самостоятельно догнать преступника. В итоге между ними завязалась драка.

Злоумышленником оказался 32-летний житель Самары, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Похищенный гаджет у него забрали и возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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