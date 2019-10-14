В Самаре отпраздновали Oсtober Beer Festival-2019

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-14T13:05:45+03:00

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В субботу, 12 октября, на пивоварнях «Балтики» по всей России отметили VI Oсtober Beer Festival (18+). Самарская область не стала исключением. Специальную экскурсию, посвященную фестивальной пивной культуре, на «Балтике-Самара» в этот день посетили более 80 гостей. Организаторы пригласили самарцев отправиться в квест по заводу, чтобы найти редкий пивной артефакт и узнать о производстве качественного пенного напитка на «Балтике».

Гости узнали, что сорта компании получили более 670 наград российских и международных дегустационных конкурсов. Так, сорт «Балтика 8» — лауреат премий в Новой Зеландии, Великобритании, России, США, Казахстане и Германии. Участники квеста послушали о строгих требованиях, которые предъявляют к оборудованию и производству лицензионных сортов на «Балтике», в том числе немецкого лагера Holsten.

Примерив на себя роль коллекционеров пивных артефактов, гости отвечали на вопросы и выполняли задания, пополняя багаж знаний об истории пива. Приобщившись к баварской традиции по угадыванию содержимого чемодана пивовара, они узнали, почему в каждом светлом лагере есть частичка Carlsberg. Всё благодаря открытию работником лаборатории компании Эмилем Хансеном чистой культуры дрожжей в 1883 году.

- October beer festival на «Балтике» - это возможность увидеть масштабное производство и все этапы создания напитка и множество веселых активностей, - поделилась посетитель October beer festival на «Балтике-Самара» Мария. - Нам повезло – в составе нашей группы были гости из Германии, они с легкостью прочитали самые замысловатые пивные термины на немецком, делились знаниями об «Октоберфесте».

Фотографии с мероприятий можно посмотреть в социальных сетях по хештегу #visitbaltika. Записаться на экскурсии по производству на заводах «Балтики» можно по ссылке (18+).

ИСТОЧНИК KP.RU