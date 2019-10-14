Под Сызранью на берегу реки нашли разлагающийся труп

СЕГОДНЯ 13:13 2019-10-14T13:13:17+03:00

В причинах гибели человека сейчас разбираются правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судя по всему, погибший находился в воде длительное время

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В минувшие выходные жители села Старая Рачейка под Сызранью обнаружили страшную находку. Они увидели на левом берегу водоема мертвого мужчину, пишет КТВ-Луч.

Труп нашли прохожие 12 октября. Судя по всему, человек умер уже давно. Его тело находилось в стадии гнилостного разложения.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле мужчины найдено не было. Сейчас личность погибшего и причины его смерти устанавливают правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU