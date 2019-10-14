2019-10-14T13:34:27+03:00
Общество

В Самаре завершился очный этап регионального конкурса «Студент года 2019»

В нем приняли участие 217 человек
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Победители «Студента года» пока не объявили. Это сделают позже на торжественной церемонии в «МТЛ Арене». Фото: предоставлено организаторами.Победители «Студента года» пока не объявили. Это сделают позже на торжественной церемонии в «МТЛ Арене». Фото: предоставлено организаторами.
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В Самаре 11 октября прошел последний день очного этапа премии «Студент года 2019». На этом этапе конкурса приняли участие 217 человек из 504, которые подали заявку (это новый рекорд).

- В 2019 году студенты соревновались в 10-ти конкурсных номинациях: «Староста года», «Доброволец года», «Студенческий лидер вуза», «Студенческая творческая личность года вуза», «Спортсмен года вуза», «Интеллект года», «Студенческий лидер ссуза», «Студенческая творческая личность года ссуза», «Спортсмен года ссуза», «Молодой профессионал года». Помимо этого у студентов вузов и ссузов сохранилась возможность получить «Гран-при» конкурса, - рассказали организаторы.

Особенность этого года – система наставничества. Наставниками выступили победители прошлых лет, они помогали участникам морально и советами.

- Наставники как никто понимают нынешних участников. Именно они могут дать им необходимую поддержку, потому что сами пережили весь конкурс от возникновения желания подать заявку до момента, когда на сцене именно их назвали лучшими. Эти истории побед – уникальны, и возможность поделиться именно своей историей и донести участникам: к чему стремиться, а самое главное, какие возможности ожидают победителей – уникальная миссия наставников конкурса «Студент Года 2019», - рассказала о нововведениях исполнительных директор конкурса Анастасия Алфёрова.

Победители «Студента года» пока не объявили. Это сделают позже на торжественной церемонии в «МТЛ Арене».

ИСТОЧНИК KP.RU

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