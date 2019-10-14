2019-10-14T13:48:29+03:00
Общество

Названа новая дата открытия кинотеатра в ТРК «Эль Рио» в Самаре

Вопрос, когда заработает новый торговый центр, волнует горожан уже давно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ZOOM CinemaФото: ZOOM CinemaФото: Instagram.com
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Стала известна дата открытия нового кинотеатра в Самаре. Речь идет о ZOOM Cinema в торгово-развлекательном комплексе «Эль Рио», строительство которого идет уже несколько лет. Ранее сообщалось, что ТЦ откроется в декабре 2018 года, потом появилась информация, что это произойдет летом этого года, теперь же называется новый срок.

- Кинотеатр ZOOM Cinema в Самаре откроется 7 декабря 2019 года, - сообщили представители сети в своей группе «ВКонтакте» в ответ на вопрос одного из самарцев.

Насколько известно, в кинотеатре будут девять залов с современным оборудованием, серебряными экранами, а также мягкими креслами. Вместимость кинотеатра, в том числе VIP-зала, составит 656 мест. IMAX-зала там не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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