Суд отправил в колонию троих граждан Бангладеша, которые приехали в Самарскую область в потайном отсеке грузовика

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-14T14:18:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд в Оренбургской области вынес приговор троим гражданам Бангладеша, которые в ноябре 2018 года задержали сотрудники самарского УФСБ. Поймали их на территории пгт Алексеевка Кинельского района.

- Установлено, что трое молодых людей, зная, что для въезда в РФ нужна виза, вступили в сговор, чтобы незаконно пересечь границу. В ночь на 6 ноября они прибыли на территорию России из Казахстана в потайном отсеке кузова грузовика, а затем переправились в Самарскую область, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В августе этого года суд признал иностранцев виновными в незаконном пересечении границы РФ и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 3 месяца. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Недавно приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU