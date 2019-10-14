2019-10-14T14:18:24+03:00
Происшествия

Суд отправил в колонию троих граждан Бангладеша, которые приехали в Самарскую область в потайном отсеке грузовика

Молодых людей поймали сотрудники ФСБ в пгт Алексеевка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Попытка незаконно пересечь границу РФ привела к уголовному наказаниюПопытка незаконно пересечь границу РФ привела к уголовному наказаниюФото: Архив "КП"
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Суд в Оренбургской области вынес приговор троим гражданам Бангладеша, которые в ноябре 2018 года задержали сотрудники самарского УФСБ. Поймали их на территории пгт Алексеевка Кинельского района.

- Установлено, что трое молодых людей, зная, что для въезда в РФ нужна виза, вступили в сговор, чтобы незаконно пересечь границу. В ночь на 6 ноября они прибыли на территорию России из Казахстана в потайном отсеке кузова грузовика, а затем переправились в Самарскую область, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В августе этого года суд признал иностранцев виновными в незаконном пересечении границы РФ и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 3 месяца. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Недавно приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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