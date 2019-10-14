Ехал задним ходом: в Тольятти водителю фургона грозит срок за сбитую насмерть пенсионерку

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-14T14:38:57+03:00

Водитель сбил пенсионерку, когда ехал задним ходом по двору Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Тольятти правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего водителя, по вине которого погибла пенсионерка. Ему вменяют нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, ДТП произошло в августе 2019 года во дворе дома на улице 70 лет Октября в Автозаводском районе Тольятти. Молодой человек, управляя грузопассажирским фургоном, при движении задним ходом проявил невнимательность и сбил 75-летнюю женщину, которая находилась позади автомобиля.

Пенсионерка получила серьезные травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. К сожалению, медики не смогли ее спасти. Пострадавшая скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU