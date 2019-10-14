В Самаре сотрудники ДПС вызволили двух провалившихся в колодец собак
В Самаре местные жители поблагодарили в соцсетях сотрудников ДПС, которые уже несколько раз приходили им на помощь. Так, в конце лета полицейские вызволили из канализационного коллектора двух собак, а недавно помогли спустить на носилках с 5-го этажа больного пенсионера.
- 31 августа к старшим инспекторам 2 роты 2 батальона полка ДПС ГИБДД старшему лейтенанту Шамилю Ханмагомедову и лейтенанту Ермеку Кужаков, которые ехали по Малярному переулку, обратились за помощью молодые люди. Они рассказали, что неподалеку две собаки провалились в канализационный коллектор. Один из инспекторов спустился вниз, а второй подал ему трос, после чего они вместе вытащили из западни животных, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Во втором случае те же самые инспекторы ДПС помогли пенсионеру, которому стало плохо. Они спустили мужчину на носилках с 5 этажа, когда соседи помочь не смогли, и погрузили его в машину медиков.
В Самаре сотрудники ДПС достали двух провалившихся в колодец собак.
ИСТОЧНИК KP.RU