2019-10-14T15:53:20+03:00
Происшествия

Обещал разгласить служебную тайну: в Самаре налоговика будут судить за миллионную взятку

Мужчина планировал получить 4 млн рублей за данные о ходе проверки в отношении одной из компаний
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудник налоговой пойдет под суд вместе с двумя посредникамиСотрудник налоговой пойдет под суд вместе с двумя посредникамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении начальника контрольного отдела налоговой, который обвиняется в получении крупной взятки, и двоих его посредников.

- По версии следствия, в 2018 году сотрудники УФНС по Самарской области получил через посредников от представителя коммерческой организации незаконное вознаграждение в 3 млн рублей от общей суммы в 4 млн рублей. За эти деньги он обещал разгласить служебную тайну - сообщить данные о ходе налоговой проверки и дальнейших мероприятиях, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Следователи собрали все необходимые доказательства против сотрудника налоговой и его посредников, в связи с чем передали уголовное дело на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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