Обещал разгласить служебную тайну: в Самаре налоговика будут судить за миллионную взятку
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении начальника контрольного отдела налоговой, который обвиняется в получении крупной взятки, и двоих его посредников.
- По версии следствия, в 2018 году сотрудники УФНС по Самарской области получил через посредников от представителя коммерческой организации незаконное вознаграждение в 3 млн рублей от общей суммы в 4 млн рублей. За эти деньги он обещал разгласить служебную тайну - сообщить данные о ходе налоговой проверки и дальнейших мероприятиях, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Следователи собрали все необходимые доказательства против сотрудника налоговой и его посредников, в связи с чем передали уголовное дело на рассмотрение в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU