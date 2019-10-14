2019-10-14T16:15:57+03:00
Происшествия

В Самаре девушка упала с моста на улице Главной и утонула

Личность погибшей пока не известна
Анастасия ФИЛАТОВА
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Спасатели нашли тело погибшей в водеСпасатели нашли тело погибшей в водеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В минувшее воскресенье, 13 октября, на улице Главной в Самаре произошло ЧП. Там с моста упала в реку девушка. О случившемся в экстренные службы сообщила проезжающая мимо автомобилистка.

На место сразу же отправились спасатели на катере. К сожалению, спасти девушку не удалось. Она погибла. Как сообщили в ПСС Самарской области, спасатели подняли пострадавшую на борт, а потом доставили на берег.

Теперь в гибели девушки предстоит разобраться правоохранителям. Они должны установить все детали случившегося, а также личность погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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