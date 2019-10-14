В Самаре девушка упала с моста на улице Главной и утонула
Личность погибшей пока не известна
Спасатели нашли тело погибшей в водеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В минувшее воскресенье, 13 октября, на улице Главной в Самаре произошло ЧП. Там с моста упала в реку девушка. О случившемся в экстренные службы сообщила проезжающая мимо автомобилистка.
На место сразу же отправились спасатели на катере. К сожалению, спасти девушку не удалось. Она погибла. Как сообщили в ПСС Самарской области, спасатели подняли пострадавшую на борт, а потом доставили на берег.
Теперь в гибели девушки предстоит разобраться правоохранителям. Они должны установить все детали случившегося, а также личность погибшей.
ИСТОЧНИК KP.RU