В Самаре мужчина средь бела дня облил женщину бензином и попытался сжечь

СЕГОДНЯ 16:42 2019-10-14T16:42:58+03:00

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Недавно на одной из улиц в Самаре произошел шокирующий случай. Прямо среди белого дня один из местных жителей облил молодую женщину бензином и попытался поджечь. К счастью, до трагедии дело не дошло — преступника удалось быстро обезвредить.

- Преступный умысел мужчины сорвал сын сотрудницы уголовно-исполнительной системы Павел Сайдаков. Молодой человек вместе с еще одним неравнодушным горожанином обезвредил и задержал злоумышленника, а потом сдал его наряду полиции, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Самарской области.

Павел учится в Поволжском государственном колледже на юридическом отделении. В своем поступке он ничего необычного не видит. Считает, что таким образом должен действовать каждый. К слову, молодой человек мечтает связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах.

Задержать преступника помог сын сотрудницы УФСИН Павел Сайдаков

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ИСТОЧНИК KP.RU