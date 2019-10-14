В Тольятти бывший инспектор налоговой проведет 5 лет за решеткой за покушение на взятку в 1 млн рублей
В Тольятти суд вынес приговор бывшему главному государственному налоговому инспектору межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области. Его признали виновным в покушении на получение крупной взятки.
- Установлено, что в октябре 2018 года инспектор предложил руководителю коммерческой организации свою помощь в снижении суммы недоимки по налогу на добавленную стоимость за вознаграждение в 1 млн рублей. Для этого он передавал директору фирмы информацию из материалов проводимой проверки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Благодаря помощи налоговика сумма недоимки была снижена со 139 до 20 млн рублей. Задержали коррупционера в марте 2019 года. Через некоторое время его уволили с занимаемой должности в связи с утратой доверия.
Суд назначил бывшему инспектору налоговой 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему на 4 года запретили занимать должности на госслужбе. Пока приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU