2019-10-14T17:00:46+03:00
Происшествия

В Тольятти бывший инспектор налоговой проведет 5 лет за решеткой за покушение на взятку в 1 млн рублей

Мужчина помог предпринимателю снизить сумму недоимки по налогам с 139 до 20 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Бывшего налоговика отправили исправляться в колонию общего режимаБывшего налоговика отправили исправляться в колонию общего режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти суд вынес приговор бывшему главному государственному налоговому инспектору межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области. Его признали виновным в покушении на получение крупной взятки.

- Установлено, что в октябре 2018 года инспектор предложил руководителю коммерческой организации свою помощь в снижении суммы недоимки по налогу на добавленную стоимость за вознаграждение в 1 млн рублей. Для этого он передавал директору фирмы информацию из материалов проводимой проверки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Благодаря помощи налоговика сумма недоимки была снижена со 139 до 20 млн рублей. Задержали коррупционера в марте 2019 года. Через некоторое время его уволили с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Суд назначил бывшему инспектору налоговой 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему на 4 года запретили занимать должности на госслужбе. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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