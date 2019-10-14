2019-10-14T17:39:53+03:00
Общество

Потрескался фундамент дома: девятиэтажка в Тольятти разрушается на глазах

В трехподъездном доме также смещаются плиты перекрытия, а расчеты по ремонту до сих пор не готовы
Александра БУДАЕВА
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Разрушение дома на Цветном бульваре в Тольятти началось после строительства вставкиРазрушение дома на Цветном бульваре в Тольятти началось после строительства вставкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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14 октября в Тольятти "вызвали на ковер" тех, кто отвечает за ремонт двух разрушающихся на глазах многоэтажек. Речь идет о домах по адресу ул.Коммунистическая,4 и Цветной бульвар, 3.

Как сообщает tlt.ru, в доме на Коммунистической разрушаются плиты в районе балконов, рядом с которыми проходит пожарная лестница, а проектную документацию по устранению проблем обещают разработать в ближайшее время и предоставить управляющей компании.

А вот на Цветном бульваре все гораздо хуже: там уже появились трещины на плитах верхних этажей. Разрушаться дом начал после того, как в него встроили так называемую вставку, после этого начали смещаться плиты перекрытий, а по стенам зазмеились трещины. УК «Департамент ЖКХ» должен был подготовить документы на ремонт здания, но до сих пор этого не сделал.

На выездном совещании главе города даже не смогли ответить, будет ли контора проводить ремонт за свой счет или будет просить бюджетных денег.

В итоге власти попросили помощи у сотрудников Пензенского государственного университета - предполагается, что к 16 октября эксперты этого вуза смогут высказать свои предложения по ремонту девятиэтажки, в которой проживает не одна сотня тольяттинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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