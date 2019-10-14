Знай наших: парень из Сызрани может побороться за миллион долларов в американском телешоу
26-летний уроженец Сызрани Владимир Семенченко может начинать готовиться к участию в американском телешоу American Ninja Warrior (в русском варианте - "Американский ниндзя"). Как сообщает КТВ-Луч, о том, что у него есть возможность поехать в США, он узнал 26 сентября.
Главный приз телешоу - миллион долларов. Чтобы его получить участникам придется усиленно тренироваться, в том числе в паркуре и скалолазании.
На самом шоу кандидатам на звание Американского ниндзя придется пройти сложнейшие испытания за ограниченное время. Первое шоу в Америке состоялось в 2009 году, тогда приз не выплачивался вообще. Потом год от года призовой фонд увеличивался, а миллион долларов за победу выплачивать начали с 2015 года.
В каких именно городах будут проходить съемки, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU