Знай наших: парень из Сызрани может побороться за миллион долларов в американском телешоу

СЕГОДНЯ 18:31 2019-10-14T18:31:22+03:00

В Самарской области тоже устраивают свои полосы препятствий - например у нас, ежегодно проходит "Гонка героев" Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Заявка Владимира Семенченко одобрена, и у него есть возможность поехать в эфир American Ninja Warrior

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26-летний уроженец Сызрани Владимир Семенченко может начинать готовиться к участию в американском телешоу American Ninja Warrior (в русском варианте - "Американский ниндзя"). Как сообщает КТВ-Луч, о том, что у него есть возможность поехать в США, он узнал 26 сентября.

Главный приз телешоу - миллион долларов. Чтобы его получить участникам придется усиленно тренироваться, в том числе в паркуре и скалолазании.

На самом шоу кандидатам на звание Американского ниндзя придется пройти сложнейшие испытания за ограниченное время. Первое шоу в Америке состоялось в 2009 году, тогда приз не выплачивался вообще. Потом год от года призовой фонд увеличивался, а миллион долларов за победу выплачивать начали с 2015 года.

В каких именно городах будут проходить съемки, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU