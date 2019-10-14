2019-10-14T19:14:32+03:00
Общество

Десятки домов в Сызрани завтра отключат от электроснабжения

В городе ведутся очередные ремонтные работы, энергетики обещают после этого повысить качество своих услуг
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Энергетики запланировали масштабные ремонтные работыЭнергетики запланировали масштабные ремонтные работыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

15 октября в Сызрани из-за плановых ремонтных работ отключат электроснабжение сразу по 15 улица. Правда, в основном света в жилых домах не будет днем, когда все на работе.

- Делается это для улучшения надёжности и качества обслуживания, - говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы города.

С 8 до 11 часов утра подачу электричества приостановят по следующим адресам: ул.Володарского, дома №№ 42-62, 51-75; ул.Красногорская, дома №№ 1-25, 36-72, ул.Комсомольская, дома №№76, 81, 83 и пер.Спортивный.

С часу дня до 5 вечера света на будет на улицах: 4-я Мурманская, 5-я Мурманская, пер.6-й Мурманский, пер.7-й Мурманский, ул.Загорская, дома №№ 11-25, ул.Карпинского, дома №№32 и 45, ул.Красноуральская, дома №№ 27-29 и ул.Рудная, дома №№2 и 45.

Также электричество отключат с 2 часов дня до 5 вечера в доме №24 на ул.Новостроящейся и в домах 45 и 47 на ул.Кадровой, плюс в домах №№ 29 и 31 на ул.Людиновской

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбежала из-за проблем в семье: полиция нашла женщину и малыша, которые пропали неделю назад
Накажут и полицию и ФСИН: следователи проверят сообщения об избиении осужденного за шоколадки детдомовца
Слишком дорого за УДО: судью Михаила Бурцева "сдал" сын нефтяника, который сидит за убийство
Знай наших: парень из Сызрани может побороться за миллион долларов в американском телешоу
Напавшего на девушку в центре Самары парня с собакой обвинили в покушении на убийство и изнасиловании
Потрескался фундамент дома: девятиэтажка в Тольятти разрушается на глазах
В Тольятти бывший инспектор налоговой проведет 5 лет за решеткой за покушение на взятку в 1 млн рублей
В Самаре мужчина средь бела дня облил женщину бензином и попытался сжечь
В Самаре девушка упала с моста на улице Главной и утонула
Обещал разгласить служебную тайну: в Самаре налоговика будут судить за миллионную взятку
В Самаре сотрудники ДПС вызволили двух провалившихся в колодец собак
Мини-футбольное «Динамо Самара» дважды уступило «Новой генерации»
Оживили серость типовой застройки: в Самаре молодые художники сделали куб с мусором и «закинули» его в городские реалии
«Многочисленные кровоподтеки и ссадины»: в СИЗО подтвердили, что осужденного за шоколадки детдомовца избили в полиции
Ехал задним ходом: в Тольятти водителю фургона грозит срок за сбитую насмерть пенсионерку
В Самаре на парковке торгового центра пройдет автомобильный фестиваль
Экс-сотрудник Росгвардии Дмитрий Сазонов проведет в СИЗО еще полгода
Суд отправил в колонию троих граждан Бангладеша, которые приехали в Самарскую область в потайном отсеке грузовика
Названа новая дата открытия кинотеатра в ТРК «Эль Рио» в Самаре
В Самаре завершился очный этап регионального конкурса «Студент года 2019»
Ветеранам Самарской области выплатят по 3 тысячи рублей ко дню испытания первой атомной бомбы
Под Сызранью на берегу реки нашли разлагающийся труп
В Самаре отпраздновали Oсtober Beer Festival-2019