Десятки домов в Сызрани завтра отключат от электроснабжения

СЕГОДНЯ 19:14 2019-10-14T19:14:32+03:00

В городе ведутся очередные ремонтные работы, энергетики обещают после этого повысить качество своих услуг

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15 октября в Сызрани из-за плановых ремонтных работ отключат электроснабжение сразу по 15 улица. Правда, в основном света в жилых домах не будет днем, когда все на работе.

- Делается это для улучшения надёжности и качества обслуживания, - говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы города.

С 8 до 11 часов утра подачу электричества приостановят по следующим адресам: ул.Володарского, дома №№ 42-62, 51-75; ул.Красногорская, дома №№ 1-25, 36-72, ул.Комсомольская, дома №№76, 81, 83 и пер.Спортивный.

С часу дня до 5 вечера света на будет на улицах: 4-я Мурманская, 5-я Мурманская, пер.6-й Мурманский, пер.7-й Мурманский, ул.Загорская, дома №№ 11-25, ул.Карпинского, дома №№32 и 45, ул.Красноуральская, дома №№ 27-29 и ул.Рудная, дома №№2 и 45.

Также электричество отключат с 2 часов дня до 5 вечера в доме №24 на ул.Новостроящейся и в домах 45 и 47 на ул.Кадровой, плюс в домах №№ 29 и 31 на ул.Людиновской

ИСТОЧНИК KP.RU