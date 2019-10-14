SOS! Заглох моток и утонуло весло: трех рыбаков в ночи искали спасатели

СЕГОДНЯ 22:27 2019-10-14T22:33:39+03:00

История закончилась хорошо, даже медицинская помощь никому не потребовалась

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В ночь с 12 на 13 октября на Волге провели операцию по спасению трех рыбаков, застрявших на лодке посреди реки.

- В районе острова Раковский в районе Сызрани у лодки заглох моток, плюс утонуло весло, - рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области. - Рыбаки подали сигнал SOS.

Было уже около часа ночи, когда по линии 112 информацию о ЧП передали спасателям, на помощь поспешил сызранский отряд. В ночи рыбаков удалось отыскать и успешно эвакуировать на берег.

В итоге никто не пострадал, рыбаки даже отказались от помощи медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU