SOS! Заглох моток и утонуло весло: трех рыбаков в ночи искали спасатели
История закончилась хорошо, даже медицинская помощь никому не потребовалась
Сызранские спасатели провели успешную эвакуацию терпящих бедствие рыбаковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ночь с 12 на 13 октября на Волге провели операцию по спасению трех рыбаков, застрявших на лодке посреди реки.
- В районе острова Раковский в районе Сызрани у лодки заглох моток, плюс утонуло весло, - рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области. - Рыбаки подали сигнал SOS.
Было уже около часа ночи, когда по линии 112 информацию о ЧП передали спасателям, на помощь поспешил сызранский отряд. В ночи рыбаков удалось отыскать и успешно эвакуировать на берег.
В итоге никто не пострадал, рыбаки даже отказались от помощи медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU