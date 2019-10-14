Роспотребнадзор Самарской области забраковал две тонны мяса - это в четыре раза больше, чем в прошлом году

СЕГОДНЯ 23:03 2019-10-14T23:03:29+03:00

Ведомство уже наложило штрафов на сумму 2,7 млн рублей, и это еще не предел

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Большинство предприятий, которые производят мясо или торгуют мясом, так или иначе нарушают санитарно-эпидемиологические нормы. К таким неутешительным выводам пришли специалисты Роспотребнадзора по Самарской области: с начала года они проверили 320 производств и торговых точек и выявили 207 нарушений.

Чаще всего сотрудники ведомства оказывались недовольны состоянием помещений, а также условиями транспортировки и хранения продукции, кроме того, не все предприниматели смогли предоставить сопроводительную документацию.

Такое мясо забраковывалось и изымалось. В итоге за 9 месяцев 2019 года по области сотрудники ведомства забраковали 2,3 тонны мяса, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (было 556 кг). В данном случае речь идет о продукции без товарно-сопроводительных документах, с истекшим сроком годности и без маркировки.

А вот лабораторные исследования показали, что инородных микроорганизмов в мясе стало меньше, что не может не радовать.

Тех производителей мяса, которых уличили в недобросовестности, решено было наказать: кому-то вынесли предупреждение, на других наложили штрафы (в общей сложности на 2,7 млн рублей), третьим на время запретили торговать.

ИСТОЧНИК KP.RU